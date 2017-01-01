Геращенко заперечує, що вбивця Вороненкова Паршов – живий

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Антон Геращенко

Радних Авакова заявив, що тіло кілера зараз знаходиться в морзі

Радник голови МВС Антон Геращенко відреагував на інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова нібито живий.

Про це Геращенко написав у своєму Фейсбук.

«Російська пропаганда намагається замести сліди причетності російських спецслужб до вбивства Дениса Вороненкова, напускаючи туману і поширюючи брехню… Відразу після публікації інформації про те, хто вбив, група сайтів, керованих з Москви, стала поширювати неправдиву, спотворену інформацію, про те, що нібито адвокат Павла Паршова, Олена Кречетникова заявила, що її клієнт живий і здоровий», - написав Геращенко.

Радник глави МВС зазначив, що зв'язався з адвокатом Оленою Кречетникова з Дніпра. Це реальна людина. За словами Геращенка вона веде справу по обвинуваченню групи осіб щодо низки економічних злочинів, одим з підозрюваних в якому був Павло Паршов.

«Однак, вона з ним не була знайома і ніколи не бачилася. У своїх коментарях вона жодного разу не заявляла, що її клієнт Павло Паршов та що він живий», - написав нардеп.

Він повідомив, що Олена Кречетникова опублікувала на своїй сторінці в Фейсбук спростування того, що нібито вона заявляла, що Павло Паршов живий. І готова дати інтерв'ю по телефону для всіх ЗМІ, хто цього захоче. Адже її контактні дані є в офіційному реєстрі адвокатів України.

«Вбивця Дениса Вороненкова Павло Паршов вчора помер від отриманих поранень в лікарні, де його життя намагалися врятувати.

Його тіло знаходиться на судово-медичній експертизі і після дозволу слідчих буде видано рідним і близьким для поховання за встановленою в такій випадку процедурі», - додав Геращенко.

Раніше ряд ЗМІ заявили, посилаючись ніби на заяву адвоката Олени Кречетникової, що Павло Паршов живий.

Нагадаємо, сьогодні російські пропагандистські ЗМІ заявили, що вбивцею Вороненкова міг бути 28-річний Павло Паршов. Потім радник глави МВС України Антон Геращенко підтвердив цю інформацію.