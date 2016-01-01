Геращенко заявила, що в планах Кремля – дискредитувати мінський процес

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Кремль і повністю залежні від нього бойовики намагаються нав’язати «свій цинічний сценарій дискусії щодо заручників», зазначила Геращенко

Офіційна Москва докладає максимум зусиль, аби дискредитувати мінський процес, бо він прив’язаний до санкцій.

Таку думку висловила на своїй сторінці у Фейсбуці представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, говорячи про ситуацію з обміном заручників.

«Зараз, напередодні формування нової адміністрації Трампа в Москві загострення..., треба усіма способами дискредитувати Україну та її керівництво», – підкреслила Геращенко.

Крім того, наголошує вона, Кремль і повністю залежні від нього бойовики намагаються нав’язати «свій цинічний сценарій дискусії щодо заручників», маніпулюють цифрами, блокують процес звільнення, шантажують Україну її ж громадянами. При цьому терористи самі нічого не вирішують.

«Сценарії пишуть в Кремлі, скажуть віддати – віддадуть, скажуть блокувати, буде ось те, що відбувається останній рік, коли нам вдалося звільнити лише 17 людей зі списку. Кому Москва скаже – тому і передадуть. Коли Москва скаже – тоді і розблокують», – підкреслює Геращенко.

Окрім того, продовжує вона, окупанти штучно занижують кількість утримуваних ними заручників.

«ОРДЛО не дає інформації про тих, кого утримує. Наприклад, зараз в списку СБУ, з яким ми працюємо в мінській групі, більше 100 осіб, до осені бойовики підтверджували тільки 20 з цього списку, з вересня вже 48, хоч ми точно знаємо місцезнаходження 58! Але їх ховають, брешуть, що таких немає, а інших взагалі відмовляються шукати», – розповідає Геращенко.

Також, наголошує вона, бойовики вимагають віддати їм тих, хто здійснив важкі злочини не в зоні АТО, тобто, надають некоректну інформацію і вимагають неможливого. Більше того, вони вимагають амністії.

З іншого боку, аби штучно збільшити кількість заручників, терористи хапають цивільних, що приїхали провідати когось на окуповані території і потім шантажують ними українську сторону, вимагаючи, натомість, передати тих, хто здійснив важкі злочини перед державою.