Геращенко заявив, що свідок підтвердив версію Пашинського
- 3 Сiчня, 05:32
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Водій автомобіля підтвердив версію нардепа, зазначив ГеращенкоВласник авто, через яке виник конфлікт між депутатом Сергієм Пашинським та перехожим, підтвердив версію нардепа.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів радник глави МВС Антон Геращенко.
«Є свідчення неангажованого свідка – власника того самого автомобіля, який був без габаритних знаків і який стояв на дорозі. Цей чоловік дав свідчення, які повністю підтвердили версію Сергія Пашинського»,
– сказав Геращенко.