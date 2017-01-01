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    Геращенко заявив, що свідок підтвердив версію Пашинського

    • 3 Сiчня, 05:32
    • Розсилка

    Водій автомобіля підтвердив версію нардепа, зазначив Геращенко

    Власник авто, через яке виник конфлікт між депутатом Сергієм Пашинським та перехожим, підтвердив версію нардепа.

    Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів радник глави МВС Антон Геращенко.

    «Є свідчення неангажованого свідка – власника того самого автомобіля, який був без габаритних знаків і який стояв на дорозі. Цей чоловік дав свідчення, які повністю підтвердили версію Сергія Пашинського»,
    – сказав Геращенко.

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