Геращенко зізнався, що працював з Кернесом у Харкові

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Антон Геращнко і Геннадій Кернес перебували в одній фракції міськради Харкова

Депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко стверджує, що працював з опальним Геннадієм Кернесом у Харкові та навіть входив з ним до однієї фракції.

Про це він розповів під час розмови з журналістом Романом Скрипіним на його Youtube-каналі.

«Я дійсно працював з Геннадієм Кернесом – це не є великим секретом. Ми йшли разом з ним до міськради Харкова та перебували в одній фракції. Проте з 2003 року наші шляхи розійшлися. Щоправда він ніколи мене не спонсорував. Завжди спонсорував себе сам, або це робили мої рідні та близькі», – наголосив нардеп.

Також нинішній радник МВС розповів, як прийшов у велику політику.

«Почав займатися політикою у 19 років. Саме у цей час, а це був далекий 1998 рік, я обирався на виборах Дзержинського району Харкова. У підсумку посів другу сходинку, і мені сподобалося боротися та перемагати. Я відчув, що маю йти у владу, щоб змінити нашу країну на краще»,– зауважив Геращенко.