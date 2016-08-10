Геращенко звинуватив спецслужби РФ у поширенні в Україні антисемітських настроїв

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На думку нардепа, спецслужби країни-агресора сприяють розвитку криміногенної ситуації в Україні

Російські спецслужби поширювали в Україні антисемітські настрої, переконаний нардеп Антон Геращенко. Про це він сказав у

Вечірньому праймі »

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Депутат нагадав, що наприкінці минулого року в Україні пройшла хвиля правопорушень антисемітської спрямованості.

«Ви, напевно, пам'ятаєте, як у листопаді раптом з'явилася новина, що підкинута свиняча голова на могилу шановного євреями Цадика в Умані. Також була інформація, що в Чернівцях під час візиту спікера ізраїльського Кнесету, раптом з'явилися написи антисемітського змісту. У листопаді-грудні поширювалися антисемітські книжки. Можу заявити, що це не просто спонтанний сплеск, це знову-таки цілеспрямована акція російських спецслужб для сіяння антисемітських настроїв в Україні», - заявив Геращенко.

На думку нардепа, спецслужби країни-агресора сприяють розвитку криміногенної ситуації в Україні.

«Безумовно, зростання криміногенної ситуації йде xthtp зубожіння населення. Російські спецслужби підігрівають ситуацію, тому що вона буде негативно впливати на загальну стабільність в Україні», - переконаний він.

Нагадаємо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники СБУ запобігли вбивству громадського діяча, народного депутата України. Пізніше виявилось, що замах намагались скоїти на Геращенка.

Як повідомлялось, радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці й здійсненню теракту проти Павла Шеремета. Сам Геращенко стверджує, що слідчі впевнені у цьому на 99,9%.