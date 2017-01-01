Затонулий сухогруз «Герої Арсеналу» продали три роки тому

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Фото: РИА Новости(архів) Судно «Герої Арсеналу»

Судно належить Панамі

Затонуле у Чорному морі судно «Герої Арсеналу» до 2014 року належало АСК «Укррічфлот», потім його продали. Цю інформацію підтвердили «Главкому» у прес-службі «Адміністрації морських портів України» в Одесі.

Вони також уточнили, що наразі прапор сухогрузу панамський і належить він Панамі.

Про те, що«Герої Арсеналу» належали АСК «Укррічфлот» підтвердили і в Херсонському філіалі «Адміністрації морських портів України».

«Судно в свій час належало АСК «Укррічфлот». Воно 70-х років будівництва. Але в 2014 році воно було продане. Зараз його прапор панамський і належить воно Панамі, тому це не наше судно. Уже три роки воно не наше», — повідомили УНН у філіалі.

Як повідомляв «Главком» у Чорному морі затонуло вантажне судно «Герої Арсеналу» з українцями на борту.

Згідно з попередніми даними, на ньому перебувало 12 осіб. Неофіційно повідомлялося, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають.

Тоді як згідно з офіційними даними Головного управління МНС по Республіці Крим «врятована одна людина, інші поки вважаються безвісти зниклими».