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    «Геть російське з України»: в Сумах активісти обклеїли листівками будівлю «Сбербанку»

    • Сьогодні, 07:59
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    Будівля банку
    Будівля банку

    Одного з протестувальників затримала поліція, згодом його відпустили

    В суботу у Сумах місцеві активісти провели акцію проти роботи російського «Сбербанку» в Україні. По завершенню поліція затримала одного з учасників. Після надання ним у відділку пояснення, чоловіка відпустили.

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    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    11 березня четверо активістів громадської організації «Традиція і порядок» обклеїли будівлю, де знаходиться офіс «Сбербанку» у Сумах листівками з написом «Увага!!! Сбербанк вбиває».

    «Також вони розлили червону рідину біля входу в банк та наклеїли плакат «Геть російське з України» на вхідні двері офісу», додає видання.

    За словами учасників, приводом протесту стала заява «Сбербанку» щодо визнання «паспортів» угруповань «ДНР» та «ЛНР». Після того, як одного з учасників затримав патрульний, інші – втекли.

    Сумський патрульний пояснив журналістам, що така акція вважається адміністративним правопорушенням за статтею «хуліганство».

    Нагадаємо, що сьомого березня група активістів облила фарбою вхід в будівлю «Альфа-банку» в Одесі.

    Як повідомляв «Главком», аналогічний перфоменс в Одесі влаштували наприкінці лютого: активісти громадянського корпусу «Азов» обмалювали фарбою будівлю «Промінвестбанку» на вулиці Пушкінській.

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