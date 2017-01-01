«Геть російське з України»: в Сумах активісти обклеїли листівками будівлю «Сбербанку»

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Будівля банку

Одного з протестувальників затримала поліція, згодом його відпустили

В суботу у Сумах місцеві активісти провели акцію проти роботи російського «Сбербанку» в Україні. По завершенню поліція затримала одного з учасників. Після надання ним у відділку пояснення, чоловіка відпустили.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

11 березня четверо активістів громадської організації «Традиція і порядок» обклеїли будівлю, де знаходиться офіс «Сбербанку» у Сумах листівками з написом «Увага!!! Сбербанк вбиває».

«Також вони розлили червону рідину біля входу в банк та наклеїли плакат «Геть російське з України» на вхідні двері офісу», додає видання.

За словами учасників, приводом протесту стала заява «Сбербанку» щодо визнання «паспортів» угруповань «ДНР» та «ЛНР». Після того, як одного з учасників затримав патрульний, інші – втекли.

Сумський патрульний пояснив журналістам, що така акція вважається адміністративним правопорушенням за статтею «хуліганство».

Нагадаємо, що сьомого березня група активістів облила фарбою вхід в будівлю «Альфа-банку» в Одесі.

Як повідомляв «Главком», аналогічний перфоменс в Одесі влаштували наприкінці лютого: активісти громадянського корпусу «Азов» обмалювали фарбою будівлю «Промінвестбанку» на вулиці Пушкінській.