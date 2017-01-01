«Гетто-скандал»: Скрипка каже, що став жертвою пропагандистської зброї сусідньої держави

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Олег Скрипка

За словами співака реакція української держави на проблему свідчить про байдужість до проблем

Музикант Олег Скрипка заявив, що надзвичайному розголосу його слів про «гетто» для «дебілів», які не здатні вивчити українську мову, треба завдячувати пропагандистській роботі сусідньої держави. Про це він сказав в інтерв’ю для «ЛIГАБiзнесIнформ».

«Люди, які придумали і відрежисерували цей скандал, хотіли в черговий раз розколоти наше суспільство. Але виявилось, ця дискусія була потрібна Україні. Про це свідчить шалений її розголос. Вона дозволила мені особисто і мільйонам українців відчути себе частиною українського світу … Вважаю, що наша держава має надати українцям більше можливостей опанувати рідну мову … На превеликий жаль, я став мішенню потужної пропагандистської зброї сусідньої держави, яка також успішно використала нашу п'яту колонну. Зі сторони нашої держави - традиційна недолугість і байдужість до своїх громадян і проблем. Але я неймовірно вдячний широкій підтримці моїх друзів і великої кількості українців, які і здатні створити ту прекрасну квітучу країну, про яку ми всі мріємо», - зазначив співак.

Нагадаємо, Олег Скрипка розкритикував нововведення щодо україномовних квот на радіо. За его словами, найкраще пускати в ефір 100% пісень українською.

«Люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз «дебілізм». Треба їх відокремити, тому що вони соціально небезпечні, треба створити гетто для них. І будемо допомагати їм ... будемо співати їм «Владімірский централ», - зіронізував з цього приводу Скрипка.

Пізніше свою позицію щодо знання мови Скрипка в коментарі розширив, а також пояснив, звідки взялося слово «гетто» в зазначеній цитаті.

«Мене обурює, коли Україна змушують любити «рускій мір» більше, ніж український. Тим більше, коли використовують мої слова для маніпуляцій і спроб формувати в Україні штучну реальність. Тому моє висловлювання, з якого жонглери словами і змістовні «патологоанатоми» висмикнули і препарували слово «гетто», досить однозначне. Насправді, саме росіяни створили привілейовані умови для розвитку своєї мови. Адже законодавство РФ вимагає від усіх, хто претендує на життя, роботу або навчання в цій країні надати сертифікат про володіння російською, знанні історії Росії та основ законодавства», - підкреслив артист, додавши, що в РФ навіть від щойно прибулих іноземців вимагають занурення в мовний простір країни. І одночасно заперечують утвердження українства в Україні.