Гей-клуб в Орландо перетворять на меморіал жертв теракту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У червні минулого року в результаті найкривавішого після 11-го вересня теракту в США загинули 49 американців

Власниця нічного клубу Pulse в Орландо (США), де в минулому році були вбиті 49 осіб, збирається перетворити будинок на меморіал жертвам, а потім в музей, передає ВВС.

Барбара Пома, власниця гей-клубу, сподівається, що меморіал допоможе впоратися з горем людям, які втратили близьких під час нападу.

«Настав час для Pulse на постійній основі приймати участь в житті суспільства», — сказала Пома на прес-конференції.

Жінка не розповіла, як буде виглядати музей. Після нападу вона заснувала фонд OnePULSE для управління музеєм і меморіалом. Вона також додала, що її фонд буде надавати різні гранти і стипендії.

Варто зазначити, що клуб вже давно став неофіційним меморіалом жертвам нападу. Відвідувачі приносили до будівлі свічки в пам’ять про загиблих.

12 червня 2016 року у гей-клубі в Орландо озброєний чоловік захопив у заручники відвідувачів, та почав вбивати людей.

Після звільнення клуба в ньому знайшли 50 загиблих, ще 53 отримали поранення. Пізніше в поліції уточнили, що загинули 49 відвідувачів клубу, 50-те тіло було тілом чоловіка, що влаштував стрілянину.

Він, перед тим як бути застреленим поліцією, заявив про зв'язок з ІДІЛ.

Пізніше терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вбивство 50 осіб у нічному клубі в Орландо.

В результаті найкривавішого після 11-го вересня теракту в США загинули 49 американців.