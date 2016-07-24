«Гинуть за асфальт»: російська влада віддячила матерям за смерті їх синів у Сирії

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Фото: snob.ru Похорон Долгіна

Стали відомі подробиці похорону двох російських військових Євгена Долгіна і Ряфагата Хабібулліна, які були вбиті у Сирії на початку липня 2016 року

Через смерті у Сирії військових Збройних сил РФ Євгена Долгіна і Ряфагата Хабібулліна у двох населених пунктах, звідки вони родом, з’явиться асфальт. Про це йдеться у статті у виданні «Сноб».

У ній зазначається, що Долгін і Хабібуллін загинули 8 липня 2016 року у Сирії під час бойового вильоту до провінції Хомс. Вони пілотували вертоліт Мі-25. Під час виконання завдання у хвіст вертольоту влучив снаряд, від чого повітряне судно втратило хвіст і почало падати. Вдарившись об землю, вертоліт вибухнув. Лейтенанту Долгіну посмертно присвоїли орден Мужності, 51-річному полковнику Хабібулліну - звання Героя Російської Федерації.

Долгін був похований на кладовищі у Саратовському районі Саратовської області Росії.

«Напередодні похорону до батьків Долгіна приїхали чиновники з обласної адміністрації і запитали, що вони можуть для них зробити. Оксана (мати льотчика – ред.) сказала, що у них розмита і розбита дорога біля будинку і людям не пройти. Через кілька годин приїхали робітники і за ніч поклали 300 метрів асфальту - від будинку до школи», - йдеться в статті.

Хабібуллін похований у селі В’язовий Гай (Старокулаткінський район Ульяновської області РФ).

«Ряфагат - перший за 313-річну історію села В'язовий Гай герой, і його смертю тут пишаються. Цього літа завдяки йому прокладуть 1200 метрів асфальту, який - вірять місцеві жителі - врятує їх від бруду: його тут всі соромляться і впевнені, що таких брудних доріг немає більше ніде в Росії», - зазначається у статті.

Блогер Михайло Голуб, коментуючи обставини похоронів російських військових, написав: «Люди гинуть за асфальт».