Гірники «Сухої Балки» вимагають видати підприємству документи на видобувні роботи

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Якщо «Сухій Балці» не видадуть ліцензію на паперовому носії, незабаром на мітинг під стінами Держгеонадра вийде близько 4 тисяч співробітників підприємства

Сьогодні, 16 лютого, працівники «Сухої Балки» проводять акцію протесту біля Державної служби геології та надр України (Держгеонадра).

Мітинг організований Профспілкою металургів і гірників України (ПМГУ) і Незалежною профспілкою гірників України (НПГУ). В акції протесту беруть участь понад 100 гірників.

Як повідомив голова профспілкового комітету ПМГУ «Сухої Балки» Віктор Щасливий, в січні 2017 року Держгеонадра відновила руднику дію спеціальних дозволів на користування надрами. Але поки ці документи є тільки в електронному варіанті.

«На паперових носіях, з незрозумілих причин, рудник досі отримати ліцензію не може, - пояснює Віктор Щасливий. - Це турбує колектив, люди переживають, що їх можуть знову відправити в простій».

Нагадаємо, в 2016 році «Суха Балка» простояла майже півроку через припинення дії спецдозволів на користування надрами. Рудник виграв суд, довівши, що контролюючі органи необґрунтовано затягують видачу дозвільних документів. Після цього знадобилося ще кілька місяців, щоб підприємство отримало дозвіл.

«Ми маємо право працювати і чесно заробляти. Ми хочемо отримувати справедливу винагороду і годувати сім'ї, - каже Сергій Барабашук, голова профспілкової організації НПГУ на «Сухій Балці». - У період простою люди істотно втратили в заробітній платі, не могли оплачувати комунальні послуги. Ми боїмося, що ця ситуація може повторитися».

Як відзначають гірники, їх підприємство працює законно, виконало всі вимоги контролюючих органів, справно платить податки: в минулому році сплатили до бюджетів різних рівнів 293 млн гривень. «Чому нам не дають нормально працювати?», - дивується Віктор Щасливий.

Профспілкові лідери повідомили, що якщо «Сухій Балці» не видадуть ліцензію на паперовому носії, незабаром на мітинг під стінами Держгеонадра вийде близько 4 тисяч співробітників підприємства.