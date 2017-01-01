Глава бюджетного комітету Ради: Знищення Ukrlandfarming суперечить інтересам держави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Павелко

На думку нардепа, в конфлікті керівництва Нацбанку і власника Ukrlandfarming присутній особистісний фактор, тому компромісне рішення необхідно приймати терміново і на вищому рівні

Блокування Нацбанком роботи агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка призведе до збільшення територій депресивних регіонів з розваленої інфраструктурою і великою кількістю безробітних, падіння доходів від експорту і обвалу курсу національної валюти. Про це заявив глава парламентського комітету з питань бюджету та заступник керівника фракції партії «Блок Петра Порошенка» Андрій Павелко, коментуючи відкритий лист бізнесмена до вищого керівництва країни.

«Якщо завтра роботу Ukrlandfarming заблокувати - а хтось у Нацбанку, мабуть, цього домагається, ми отримаємо депресивні регіони з розваленою інфраструктурою і великою кількістю безробітних. Ми отримаємо падіння експорту, і той же Нацбанк змушений буде витрачати резерви на підтримку курсу національної валюти», - заявив Андрій Павелко.

За його словами, таким активом, як Ukrlandfarming, пишалася б будь-яка держава.

«Там працюють десятки тисяч людей, вони платять щорічно кілька мільярдів гривень до бюджетів всіх рівнів. Для багатьох населених пунктів підприємства холдингу - містоутворюючі. Від його стабільної роботи залежить добробут сотень тисяч наших співгромадян. Тому держава просто зобов'язана підтримувати цю структуру. Тим більше зараз, коли вітчизняна економіка переживає далеко не найкращі часи», - вважає Андрій Павелко.

Нардеп також зазначив, що наміри чиновників Нацбанку заробити на перепродажі підприємств агрохолдингу Ukrlandfarming неприйнятні.

«Можливо, хтось із чиновників розраховує заробити на перепродажі підприємств Бахматюка, і саме тому бігає з папірцями по телестудіям, намагаючись його дискредитувати. Але знищення працюючого бізнесу, знищення десятків тисяч робочих місць - прямо суперечить інтересам держави, так як саме держава буде змушена платити людям субсидії, допомоги по безробіттю, латати бюджетні діри. Упевнений, з цією позицією згодні і президент, і прем'єр», - говорить Андрій Павелко.

На його думку, в конфлікті керівництва Нацбанку і власника Ukrlandfarming присутній особистісний фактор, тому компромісне рішення необхідно приймати терміново і на вищому рівні.

«Олег Бахматюк пропонує провести реструктуризацію заборгованості на тих же умовах, що була проведена для його міжнародних кредиторів - я не бачу причин, чому НБУ повинен в цьому йому відмовляти. Не так давно Україна сама провела реструктуризацію власних боргових зобов'язань. Це нормальна світова практика - йти на зустріч позичальникові, що зіткнулося з об'єктивними труднощами», - додав Андрій Павелко.

Як повідомлялося, минулого тижня власник агрохолдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк направив відкритого листа президентові Петру Порошенку і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, в якому заявив про наміри глави Нацбанку України Валерії Гонтаревої знищити компанію. За словами Олега Бахматюка, в останні 2,5 року Ukrlandfarming «відчуває перманентні спроби рейдерського захоплення, інформаційні та юридичні атаки, фінансовий та правовий тиск з боку НБУ». Власник агрохолдингу вважає, що поширення Національним банком недостовірної інформації можна розцінювати як свідому маніпуляцію і провокацію, які спрямовані на заподіяння шкоди діловій репутації компанії і акціонерам, а також на розбалансування фінансового стану бізнесу, який в 2016 році забезпечив 1,5% ВВП.

Джерело: Обозреватель