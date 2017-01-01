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    Керівник Державної зернової корпорації заявив, що йде у відставку

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    В.о. голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Олександр Григорович
    В.о. голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Олександр Григорович

    Прес-служба не уточнила причини звільнення Григоровича і де він планує працювати в майбутньому

    Виконуючий обов'язки голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Олександр Григорович заявив про відхід у відставку.

    Про це повідомляє прес-служба ДПЗКУ.

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    «Залишаю корпорацію з чистим серцем, адже весь цей час я докладав максимум зусиль, щоб забезпечити ефективну діяльність компанії», - заявив Григорович.

    «Ми підготували якісний ґрунт для подальшого розвитку компанії, і я сподіваюся, що принципи, закладені нами, дозволять корпорації і надалі зберегти позитивну динаміку ключових показників», - додав він.

    Згідно з повідомленням, найближчим часом держкорпорація представить звіт про результати його роботи на посаді в.о. глави ДПЗКУ.

    При цьому прес-служба не уточнила причини звільнення Григоровича і де він планує працювати в майбутньому.

    Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2017 року Державна продовольчо-зернова корпорація отримала чистий прибуток у розмірі 45,8 мільйона гривень.

    Раніше ЕП з посиланнями на джерело повідомляла, що Олександр Григорович, який з жовтня минулого року є виконуючим обов'язки голови Державної продовольчо-зернової корпорації, планує покинути свій пост.

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