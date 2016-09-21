Глава Держказначейства пояснила, як зростають доходи місцевих бюджетів

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За 2016 рік до місцевих бюджетів надійшло 170 млрд грн.

Доходи місцевих бюджетів за 2016 рік зросли на 50,3 млрд грн порівняно з 2015 роком у першу чергу за рахунок збільшення надходжень від ПДФО, акцизів, оренди, тощо.

Про це під час публічного звіту щодо діяльності казначейської служби у 2016 році сказала голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз.

«Якщо подивитись без міжбюджетних трансфертів, то за 2016 рік до місцевих бюджетів надійшло плюс 50,3 млрд грн. Якщо у 2015 році надходження становили 120 млрд грн, то у 2016 році - 170 млрд грн», - сказала Слюз.

Вона зазначила, що такий приріст надходжень до місцевих бюджетів у минулому році відбувся за рахунок збільшення надходжень від ПДФО, акцизів, орендної плати, тощо.