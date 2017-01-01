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    Глава Держприкордонслужби розповів про будівництво «Стіни» Яценюка

    • Сьогодні, 08:05
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    Будівництво &laquo;Стіни&raquo; на кордоні з Росією
    Будівництво «Стіни» на кордоні з Росією

    У 2015 році влада затвердила план облаштування кордону, розрахований на три роки

    Будівництво «Стіни» на кордоні з Росією просувається дуже повільно, тому що Держприкордонслужба не отримує всі необхідні кошти, передбачені бюджетом на реалізацію цього проекту.

    Про це заявив глава ДПСУ Віктор Назаренко.

    Як уточнив він, у 2015 році влада затвердила план облаштування кордону, розрахований на три роки.

    Згідно з ним, у 2017 році на програму по створенню інтелектуальної моделі охорони державного кордону з Росією повинні були виділити 200 мільйонів гривень (17% від запланованого).

    Однак, за словами Назаренка, на даний момент, служба отримала лише близько 30 мільйонів. При цьому в 2015 році виділили 400 мільйонів (40% від запланованого).

    «З цим і пов’язано повільне просування цього проекту. Але він все одно потрібен, ми його будемо реалізовувати», – підкреслив глава прикордонної служби.

    Як уточнив він, наразі на завершальному етапі перебуває будівництво «Стіни» в Харківській області почалося будівництво в Сумській і Луганській областях.

    Назаренко зазначив, що з середини 2015 року і до сьогодні облаштовано понад 273 кілометри протитранспортних ровів, 47 кілометрів контрольно-слідових смуг, 83 кілометри загороджувального паркану, 153 кілометри рокадних доріг.

    Нагадаємо, проект «Стіна» ініціював уряд Арсенія Яценюка в якості превентивної міри захисту від можливого повномасштабного російського вторгнення в Україну. 

    Джерело: zik.ua

    Арсеній Яценюк Держприкордонслужба будівництво
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