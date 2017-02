Глава ФБР провів закриту нараду щодо втручання Росії у вибори в США

На зустрічі з сенаторами обговорювався хід розслідування ФБР

Директор ФБР Джеймс Комі на закритій зустрічі з членами Сенату обговорив хід розслідування впливу Росії на вибори в США.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Після закінчення засідання більшість його учасників не стали коментувати деталі переговорів.

Хоча республіканець Марко Рубіо висловив упевненість, що після цієї наради комітет проведе ретельне розслідування події.

«Тепер я повністю впевнений, що сенатський комітет з розвідки, членом якого я є, проведе ретельне двопартійне розслідування втручання і впливу Путіна», - написав Рубіо в своєму Твітері.

I am now very confident Senate Intel Comm I serve on will conduct thorough bipartisan investigation of #Putin interference and influence