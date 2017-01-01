Глава Фонду держмайна жаліється, що за два роки їм передали лише 10% підприємств на приватизацію

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Ігор Білоус

Очільник Фонду вважає, що передача підприємств блокується чиновниками

В Україні десятки тисяч підприємств, що підлягають приватизації, однак Фонду держмайна передаються лише одиниці. Про це в інтерв’ю журналу «Бізнес» розповів голова ФДМУ Ігор Білоус.

«В Фонді готують до приватизації близько 400 підприємств, з яких за останні півтора-два роки нам було передано лише 10%. Кожне підприємство передається через «не хочу», «не можу», «не буду», «в нам там є інтереси», «ой, воно дуже потрібне», - заявив Білоус.

Рішення щодо передачі, за словами чиновника, блокуються середньою та нижньою ланкою чиновників.

Голова ФДМУ повідомив, що Фонд разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі більше року тому почав інвентаризацію підприємств.

«В результаті цієї спільної роботи ми отримали показник приблизно в 3,5 тисячі підприємств. Це дуже приблизна цифра. Вона не включає в себе активи, що не ввійшли в уставний фонд підприємств. В ході інвентаризації ми знайшли багато саун. Складається враження, що кожне держпідприємство, міністерство, відомство вважало першочерговим завданням обзавестися сауною», - резюмує Білоус.

Як повідомляв «Главком», наприкінці січня у Фонді держмайна України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі заявили, що готується новий закон про приватизацію, покликаний змінити застарілі правила й стимулювати масштабну приватизацію