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    Глава Фонду держмайна жаліється, що за два роки їм передали лише 10% підприємств на приватизацію

    • Сьогодні, 01:25
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    Ігор Білоус
    Ігор Білоус

    Очільник Фонду вважає, що передача підприємств блокується чиновниками

    В Україні десятки тисяч підприємств, що підлягають приватизації, однак Фонду держмайна передаються лише одиниці. Про це в інтерв’ю журналу «Бізнес» розповів голова ФДМУ Ігор Білоус.

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    «В Фонді готують до приватизації близько 400 підприємств, з яких за останні півтора-два роки нам було передано лише 10%. Кожне підприємство передається через «не хочу», «не можу», «не буду», «в нам там є інтереси», «ой, воно дуже потрібне», - заявив Білоус.

    Рішення щодо передачі, за словами чиновника, блокуються середньою та нижньою ланкою чиновників.

    Голова ФДМУ повідомив, що Фонд разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі більше року тому почав інвентаризацію підприємств.

    «В результаті цієї спільної роботи ми отримали показник приблизно в 3,5 тисячі підприємств. Це дуже приблизна цифра. Вона не включає в себе активи, що не ввійшли в уставний фонд підприємств. В ході інвентаризації ми знайшли багато саун. Складається враження, що кожне держпідприємство, міністерство, відомство вважало першочерговим завданням обзавестися сауною», - резюмує Білоус.

    Як повідомляв «Главком», наприкінці січня у Фонді держмайна України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі заявили, що готується новий закон про приватизацію, покликаний змінити застарілі правила й стимулювати масштабну приватизацію

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