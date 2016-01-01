Глава Єврокомісії запевнив: безвіз для України - питання кількох тижнів

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Безвізовий режим для України

Також Юнкер висловив сподівання, що наступний транш макрофінансової допомоги Україні буде розблоковано на початку 2017 року

Громадяни України будуть вільні від візових зобов’язань Євросоюзу через кілька тижнів. Про це написав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у статті Standing by Ukraine для журналу Baltic Rim Economies.

Він нагадав, що в 2010 році Єврокомісія поставила перед Україною ряд вимог щодо реформ, які вона мала виконати для візової лібералізації.

«Після ретельної і тривалої оцінки ми прийшли до висновку, що ці умови були дотримані. Тепер ми повинні дотримати свою частину угоди», - написав Юнкер.

«Я вважаю, що українські громадяни будуть вільні від обов'язку отримання візи протягом декількох тижнів», - додав президент Єврокомісії.

Також він висловив сподівання, що наступний транш макрофінансової допомоги Україні буде розблоковано на початку 2017 року.

Крім того, за його словами, ЄС і далі вкладатиме зусилля задля вирішення конфлікту на сході України дипломатичними засобами і шляхом забезпечення повної поваги до суверенітету і територіальної цілісності України.

«Саме тому ЄС наполягає на повній реалізації Мінських домовленостей, починаючи з повного і належного режиму припинення вогню», - написав він.

«З нашого боку ми продовжуватимемо робити все від нас залежне, щоб допомогти цій великій європейській нації знову стати на ноги», - наголосив Юнкер.

Як повідомлялося, Європарламент переніс прогнозну дату розгляду українського безвізу з 2 лютого на 3 квітня.

Пізніше в Європарламенті заявили, що питання надання Україні безвізового режиму буде винесено на голосування у Європейському парламенті одразу після завершення міжінституційних переговорів, дата розгляду цього питання – 3 квітня 2017 року – не є обов’язковою.

19 грудня президент Європарламенту Мартін Шульц у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком підтвердив готовність Європейського парламенту завершити всі відповідні внутрішні процедури з тим, щоб виконати зобов'язання Євросоюзу із надання українським громадянам права на безвізові поїздки до ЄС.

Джерело: Європейська правда