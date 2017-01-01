Глава місії ОБСЄ відвідає район Донбасу, де підірвалося авто спостерігачів

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Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Ертугрул Апакан

Апакан хоче краще зрозуміти ситуацію в місці, де сталася трагедія

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі Ертугрул Апакан відвідає район н. п. Пришиб Луганської області (підконтрольний ОРЛО), де напередодні підірвався автомобіль спостерігачів ОБСЄ. Про це йдеться в заяві Апакана, поширеній прес-службою ОБСЄ.

«Сьогодні я їду в цей район, щоб висловити свою підтримку спостерігачам і краще зрозуміти ситуацію», - заявив Апакан.

Він також закликав сторони до встановлення сталого режиму припинення вогню, відведення озброєнь, повного розмінування, а також до притягнення до відповідальності винних за встановлення мін на шляху прямування патруля СММ.

Апакан заявив, що, незважаючи на цю трагедію, місія ОБСЄ продовжить свою роботу на Донбасі.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.