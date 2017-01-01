Глава МВФ обнадіяла Порошенка: ось-ось буде рішення про черговий транш

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Петро Порошенко і Крістін Лагард

Порошенко наголосив, що Україна виконує всі критерії

Президент України Петро Порошенко у Давосі провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко висловив задоволення, що Україна виконала і відповідає всім вимогам третього Меморандуму МВФ. «Співавтором значної частини наших реформ і нашого успіху є МВФ. Пишаюся, що в цей складний час економічної та фінансової стабілізації ми маємо відмінну співпрацю з усією командою МВФ і здобуваємо багатообіцяючі результати», - зазначив він, коментуючи представникам ЗМІ результати переговорів.

Президент наголосив, що Україна виконує всі критерії. За його словами, було опрацьовано наступний етап співпраці між Україною та МВФ. «Ця співпраця є дуже продуктивною. Хочу подякувати Крістін Лагард та її команді за чудову співпрацю», - сказав Порошенко.

В свою чергу, Лагард зазначила, що сьогодні відбулась ефективна та продуктивна зустріч, протягом якої було обговорено прогрес українських реформ.

«Ми обговорили реформи та прогрес, який був досягнутий під керівництвом президента Петра Порошенка і його команди», - наголосила директор-розпорядник МВФ.

«Маю всі підстави вірити, що останні декілька технічних питань, які потрібно допрацювати, будуть успішно вирішені у наступні декілька днів. Сподіваюсь, до цього часу ми виконаємо всі вимоги», - зазначила Лагард.

Вона побажала українцям успіхів, зростання економіки та покращення ситуації.