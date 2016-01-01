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    Глава МЗС Австрії зібрався на Донбас

    • Сьогодні, 17:22
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    EA Daily

    Візит Себастіана Курца відбуватиметься 3 і 4 січня

    Після початку головування Австрії в ОБСЄ міністр закордонних справ країни Себастіан Курц планує відвідати райони поблизу Маріуполя, щоб на місці ознайомитися з ситуацією на Сході України. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Австрії.

    Згідно з повідомленням, поїздка керівника австрійського зовнішньополітичного відомства відбудеться 3 та 4 січня 2017 року.

    Відень, який перебере в Берліна головування в ОБСЄ у 2017 році, ставить перед собою три амбітні мети: деескалацію наявних конфліктів, відновлення міждержавної довіри та боротьбу з радикалізацією, яка становить загрозу багатьом державам.

    Раніше Курц обіцяв, що під час свого головування в ОБСЄ у 2017 році Австрія докладатиме зусилля задля пом'якшення санкцій Євросоюзу проти Росії. Глава МЗС Австрії наголошував також на потребі зміни тенденції у відносинах з Росією й відходу від мислення в категоріях «холодної війни». Натомість, на думку Курца, у відповідь «за кожну позитивну зміну на місцях» слід «покроково пом'якшувати санкції».

    Нещодавно Євросоюз учергове подовжив на півроку дію обмежувальних заходів проти Росії.

    Австрія
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