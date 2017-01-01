Глава МЗС Франції нагадав Лаврову: РФ відповідає за ситуацію на Донбасі

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Еро заявив Лаврову, що дії бойовиків не сприяють покращенню ситуації в районі конфлікту

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Марк Еро під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим засудив так звану передачу під зовнішнє управління українських підприємств на окупованих територіях Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби французького МЗС.

Глава французької дипломатії також заявив Лаврову, що дії бойовиків не сприяють покращенню ситуації в районі конфлікту.

Під час розмови міністри домовилися активніше працювати в рамках «Нормандської четвірки» і домагатися реалізації Мінських угод. Ситуація на Донбасі характеризується міністрами як тривожна, зазначили в прес-службі.

Еро також нагадав Лаврову, що за дотримання режиму припинення вогню і відведення озброєння відповідальні всі сторони конфлікту.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

Ахметов зупинив свої шахти на підконтрольній бойовикам території Донбасу.

СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

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