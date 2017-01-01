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    Глава МЗС Франції нагадав Лаврову: РФ відповідає за ситуацію на Донбасі

    • Сьогодні, 01:19
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    Еро заявив Лаврову, що дії бойовиків не сприяють покращенню ситуації в районі конфлікту

    Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Марк Еро під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим засудив так звану передачу під зовнішнє управління українських підприємств на окупованих територіях Донбасу.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби французького МЗС.

    Глава французької дипломатії також заявив Лаврову, що дії бойовиків не сприяють покращенню ситуації в районі конфлікту.

    Під час розмови міністри домовилися активніше працювати в рамках «Нормандської четвірки» і домагатися реалізації Мінських угод. Ситуація на Донбасі характеризується міністрами як тривожна, зазначили в прес-службі.

    Еро також нагадав Лаврову, що за дотримання режиму припинення вогню і відведення озброєння відповідальні всі сторони конфлікту.

    Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

    1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці». 

    Ахметов зупинив свої шахти на підконтрольній бойовикам території Донбасу.

    СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

    Читайте також статтю «Главкома» «Операція «Націоналізація». Ахметов – більше не король Донбасу?»

    МЗС бойовики на Донбасі Сергій Лавров Франція
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