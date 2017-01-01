Глава МЗС Франції закликав Росію вплинути на своїх бойовиків на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жан-Марк Еро

Еро наголосив, що треба докласти чимало зусиль для того, щоби розвести сили і техніку від лінії розмежування на Донбасі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро закликав Російську Федерацію використати її вплив на бойовиків для досягнення політичного урегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним в Парижі, повідомляє УНІАН.

Глава МЗС Франції наголосив, що треба ще докласти багато зусиль для того, щоби розвести сили і техніку від лінії розмежування.

«Нам треба просуватися далі і не втрачати спільну мету стосовно повного виконання Мінських угод. Потрібно, щоби всі підписанти виконали свої зобов'язання, але при цьому ми бачимо, що Росія має вплив на сепаратистів на Донбасі, і я знову закликаю Росію до того, щоби вона використала свій вплив на сепаратистів, щоби знайти вихід з ситуації, і щоби ми могли знайти політичне рішення цього конфлікту», - заявив Еро.

У цьому зв'язку він сказав, що це дуже складне і чутливе питання для громадян України, але «ми вважаємо, що це єдиний вихід».

Еро зазначив, що Франція буде і надалі підтримувати Україну для того, щоби відновити мир на всій території країни, а також щоби відновити суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, Еро також анонсував нові консультації у «нормандському форматі».