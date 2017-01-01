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    Глава МЗС Франції закликав Росію вплинути на своїх бойовиків на Донбасі

    • Сьогодні, 13:03
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    <em>Жан-Марк Еро</em>
    Жан-Марк Еро

    Еро наголосив, що треба докласти чимало зусиль для того, щоби розвести сили і техніку від лінії розмежування на Донбасі

    Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро закликав Російську Федерацію використати її вплив на бойовиків для досягнення політичного урегулювання конфлікту на Донбасі.

    Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним в Парижі, повідомляє УНІАН.

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    Глава МЗС Франції наголосив, що треба ще докласти багато зусиль для того, щоби розвести сили і техніку від лінії розмежування.

    «Нам треба просуватися далі і не втрачати спільну мету стосовно повного виконання Мінських угод. Потрібно, щоби всі підписанти виконали свої зобов'язання, але при цьому ми бачимо, що Росія має вплив на сепаратистів на Донбасі, і я знову закликаю Росію до того, щоби вона використала свій вплив на сепаратистів, щоби знайти вихід з ситуації, і щоби ми могли знайти політичне рішення цього конфлікту», - заявив Еро.

    У цьому зв'язку він сказав, що це дуже складне і чутливе питання для громадян України, але «ми вважаємо, що це єдиний вихід».

    Еро зазначив, що Франція буде і надалі підтримувати Україну для того, щоби відновити мир на всій території країни, а також щоби відновити суверенітет і територіальну цілісність України.

    Нагадаємо, Еро також анонсував нові консультації у «нормандському форматі».

     

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