Глава МЗС Франції звинуватив РФ у спробах вплинути на вибори шляхом кібератак

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро

За словами міністра, проєвропейськи налаштований кандидат Емманюель Макрон піддається кібератакам

У спробах вплинути на французьку виборчу кампанію за допомогою кібератак звинуватив Росію міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро, повідомляє Deutsche Welle.

«Досить подивитися на те, яким кандидатам, а саме Марін Ле Пен і Франсуа Фійону, Росія надає перевагу під час французької передвиборної боротьби», — заявив він в інтерв’ю тижневику Le Journal du Dimanche, опублікованому сьоггодні, 19 лютого.

За словами глави МЗС Франції, в той час як лідер правопопулістської партії «Національний фронт» і кандидат від консервативної партії «Республіканці» вважаються симпатками Росії, проєвропейськи налаштований кандидат Емманюель Макрон піддається кібератакам.

«Подібна форма втручання в демократичне французьке життя неприйнятна, і я засуджую це», - підкреслив Ейро, вказавши, що одночасно «Росія першою нагадує всім, що невтручання у внутрішні справи - це основоположний принцип міжнародного життя». «І я це розумію. І якраз цього Франція не потерпить. І французи не потерплять, щоб їм диктували вибір», - запевнив міністр.

Як повідомлялось, британськими та американськими спецслужбами зібрані докази про причетність Росії до змови з метою влаштувати переворот у Чорногорії.