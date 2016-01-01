Глава МЗС Туреччини скасував свій візит до України

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Мевлют Чавушоглу

Візит міністра в Україну планувався на 20-21 грудня

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу скасував запланований на 20-21 грудня візит до України. Про це повідомляє у вівторок «Інтерфакс-Україна», посилаючись на посольство Туреччини в Україні.



«Візит перенесено, і сьогодні-завтра він не відбудеться», – повідомив співрозмовник агентства в посольстві.



Раніше на сайті МЗС Туреччини було анонсовано візит міністра в Україну 20-21 грудня для підготовки засідання Ради співпраці вищого рівня.



Також було заплановано зустрічі Чавушоглу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, представниками кримських татар і турок-месхетинців.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці у столиці Туреччини Анкарі.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка скоїла напад на посла РФ. Наразі у Туреччині затримано п'ятьох осіб у зв'язку з убивством Андрія Карлова, серед затриманих – батько вбивці.

Перед цим нападник заявив, що живим не залишить будівлю. Теракт він назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.