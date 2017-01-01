Глава МЗС України назвав провокацією обстріл консульства Польщі

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Будівля Генконсульства Польщі в Луцьку

Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства Польщі в Луцьку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав провокацією обстріл будівлі Генерального консульства Польщі в Луцьку.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі у Луцьку. Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з РП. Робимо все, щоб винні були покарані», – заявив Клімкін.

Обурений провокацією проти Генконсульства Польщі у Луцьку.Це підлість від тих,хто проти нашої дружби з РП.Робимо все,щоб винні були покарані — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 марта 2017 г.

Як повідомлялося, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.