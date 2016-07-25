Глава Нацагентства з розшуку активів розказав про зарплати у новому відомстві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Янчук

Зарплати працівників сягатимуть рівня у 20 тис. гривень

Середня зарплата співробітників Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами сягатиме 20 тис. гривень. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Нацагентства Антон Янчук.

«Це після вирахування податків і зборів. Я усвідомлюю, що для залучення фахівців треба платити ринкову зарплату», – зазначив Янчук.

За словами голови Нацагентства, його власна зарплатня дорівнюватиме 12 мінімальним зарплатам. «Є ставка, яка прив'язана до мінімальної заробітної плати. Це 12 мінімальних зарплат. Є фактори, які впливають на цю ставку, – надбавки і премії. Зараз не можу спрогнозувати», – розповів Янчук.

Зазначимо, що дербюджетом на Нацагентство передбачено 40 млн гривень. За словами Янчука, цих коштів вистачить на зарплатню працівникам та утримання приміщень.

Детальніше читайте: «Голова Нацагентства з розшуку активів Антон Янчук: Для головних спеціалістів зарплата у нас становитиме 20 тис. грн»