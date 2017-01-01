Глава Нацбанку назвала дату продажу «Приватбанку»

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Після стабілізації «Приватбанк» буде продано

В 2022 році «Приватбанк» можна буде продати стратегічному інвестору

Продати «Приватбанк» зможуть через 5 років. Під час цього можуть продати навіть не контрольний пакет акцій.

Про це заявила очільниця Нацбанку Валерія Гонтарєва під час круглого столу у Вашингтоні, – повідомляє Вusinessua.

За її словами, якщо говорити про продаж «Приватбанку», то це відбудеться 2022 року. Однак під час цього можуть продати навіть не контрольний пакет акцій.

«Приватбанку варто зосередитися на роздрібній діяльності та працювати з населенням, малим і середнім бізнесом. Тоді через п’ять років його можна буде продати стратегічному інвестору. Або ж він зможе провести IPO (перший публічний продаж акцій приватної компанії)», – наголосила Гонтарєва.

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Приватбанк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Після стабілізації банк буде продано.