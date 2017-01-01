Глава Нацкомісії розповів, скільки українці платитимуть за світло в цьому році

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Дмитро Вовк

Глава НКРЕКП розповів про підготовку до нового опалювального сезону

Для населення тарифи не змінюються, для промисловості зменшення відбувається на 2-3% майже в усіх галузях.

Про це у ефірі Еспресо.TV розповів глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк.

«Зниження оптової ціни з 1 квітня планувалося на 5,8%. Через штучну блокаду та вимушені рішення РНБО енергетика також мала підлаштуватись, переглянути всі показники», - сказав Вовк.

За його словами, йдеться вже про підготовку до нового опалювального сезону.

«Ми були вимушені відмовитися від зниження, але не робити підвищення. З квітня ні побутові, ні промислові споживачі не матимуть жодних змін. Для населення тарифи не змінюються. Для промисловості зменшення відбувається на 2-3% майже в усіх галузях. Протягом другого кварталу будемо аналізувати як підвищити виробництво електроенергії на АЕС, ГЕС, зменшити потребу у вугільній генерації. З третього кварталу будемо розглядати інші рішення», - пояснив Вовк.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, планує скасувати заплановане зниження на 5,8% з 1 квітня оптово-ринкової ціни на електрику і збільшити її на 1%.

Як відомо, Порошенко залишив Вовка ще 1,5 року керувати енергетичною комісією.

Як сьогодні стало відомо, у четвер, 23 березня, НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення оптової-ринкової ціни на електроенергію з 1 липня на 1,8%.

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