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    Глава нацрозвідки США обговорив з Трампом «компромат» на нього

    • Сьогодні, 06:51
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    Екс-співробітник розвідувальних служб Великобританії підготував документ, в якому міститься інформація про нібито наявний у Москви компромат на Трампа

    Глава національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив про те, що він провів бесіду з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо документа, що з'явився в ЗМІ, в якому міститься інформація про нібито наявний у Москви компромат на мільярдера, передає Reuters.

    При цьому глава нацрозвідки підкреслив, що цей документ не є продуктом американських спецслужб.

    Також Клеппер обурився тим, що розвідники дали витік інформації в пресу з секретного брифінгу для обраного президента, який пройшов 6 січня.

    Раніше видання The Wall Street Journal назвало ім'я автора «компромату» на Трампа.

    Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак під час президентських виборів у США. Спецслужби США повідомили, що Москва зламала електронну пошту національного комітету Демократичної партії та інших, а потім оприлюднила листи, щоб зашкодили кампанії Хілларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу.

    Як повідомляють американські ЗМІ, передані Трампу документи про «втручання» Росії в американські президентські вибори містять у собі інформацію про нібито наявний у Москви компромат на майбутнього главу держави

    Трамп назвав факти втручання РФ у процес американських виборів «політичним полюванням на відьом». 

    Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що РФ може шантажувати Трампа, погрожуючи опублікувати підтвердження допомоги йому під час виборів.

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