Глава нацрозвідки США обговорив з Трампом «компромат» на нього
- Сьогодні, 06:51
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Екс-співробітник розвідувальних служб Великобританії підготував документ, в якому міститься інформація про нібито наявний у Москви компромат на Трампа
Глава національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив про те, що він провів бесіду з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо документа, що з'явився в ЗМІ, в якому міститься інформація про нібито наявний у Москви компромат на мільярдера, передає Reuters.
При цьому глава нацрозвідки підкреслив, що цей документ не є продуктом американських спецслужб.
Також Клеппер обурився тим, що розвідники дали витік інформації в пресу з секретного брифінгу для обраного президента, який пройшов 6 січня.
Раніше видання The Wall Street Journal назвало ім'я автора «компромату» на Трампа.
Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак під час президентських виборів у США. Спецслужби США повідомили, що Москва зламала електронну пошту національного комітету Демократичної партії та інших, а потім оприлюднила листи, щоб зашкодили кампанії Хілларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу.
Як повідомляють американські ЗМІ, передані Трампу документи про «втручання» Росії в американські президентські вибори містять у собі інформацію про нібито наявний у Москви компромат на майбутнього главу держави
Трамп назвав факти втручання РФ у процес американських виборів «політичним полюванням на відьом».
Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що РФ може шантажувати Трампа, погрожуючи опублікувати підтвердження допомоги йому під час виборів.