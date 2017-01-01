Глава НАЗК пояснила причини збоїв реєстру е-декларацій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутати та інші чиновники скаржаться, що не можуть заповнити електронні декларації

Глава НАЗК Наталія Корчак пояснила чому не працює, працює зі збоями, висить, лежить реєстр декларацій. І хто за це відповідає.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Чому не працює Реєстр знає адміністратор Реєстру – ДП «УСС». Підприємство, яке має забезпечувати безперебійну роботу системи і вчасно усувати проблеми технічного характеру. Сьогодні в ході наради адміністратор пообіцяв відкоригувати потужності Реєстру під кількість необхідних сесій, які не «ложитимуть» Реєстр. Зробити це так, щоб завтра декларанти могли виконати свій обов’язок,» – написала вона.

Щодо відповідальності, то Корчак зазначила, що НАЗК є власником Реєстру. Але власник і адміністратор на сьогодні – це дві різні організації. Є НАЗК і є ДП «УСС».

«Протягом останніх днів НАЗК намагається впливати на ДП «УСС», завалюючи підприємство листами і вимагаючи діяти (вжити заходів) в рамках підписаної угоди. Ми не брифінгували й не влаштовували телевізійних шоу, бо не хотіли непотрібного ажіотажу серед декларантів,» – додала Корчак.

Також очільниця НАЗК написала, що штучно створений негативний інформаційний потік загрожує життєздатності системи електронного декларування.

Як відомо, сайт НАЗК не працює вже декілька днів. За підрахунками активістів РПР (Реанімаційний пакет реіформ) – вже тиждень. Вони також пропонують проголосувати щодо того, хто винен у цій ситуації.

Депутати та інші чиновники скаржаться, що не можуть через це заповнити електронні декларації.