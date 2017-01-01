Глава німецької розвідки: Загроза з боку Росії зростає

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Москва подвоїла бойову міць на західному кордоні, і це не можна розцінювати як оборону, - глава ФРН

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль попередив про зростаючу загрозу Німеччини і всій Європі з боку РФ. «Росія подвоїла бойову міць на західному кордоні. Все це не можна оцінювати як оборонні дії щодо Заходу», - заявив він в інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel.

Крім того, Москва може спробувати вплинути на майбутні парламентські вибори в ФРН, зазначив керівник німецької спецслужби. «Щонайменше, ми повинні розраховувати, що це може статися», - вказав він.

Спецслужби ФРН останнім часом неодноразово попереджали про можливе втручання Москви в хід виборів в бундестаг. Зокрема глава Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ханс-Георг Масен вказав, що напередодні виборів «можуть здійснюватися спроби дезінформації», а в ЗМІ «будуть з'являтися брехливі відомості» і спливати «неприємні факти».

За словами Масена, в недавній час в Німеччині вже було зафіксовано кілька хакерських атак. «Ми не знаємо, витік яких даних сталася і чи були інші атаки», - уточнив він.

Вибори в бундестаг відбудуться 24 вересня 2017 року.