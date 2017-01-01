Глава Пентагону доповів Трампу про ракетний пуск КНДР
- Сьогодні, 04:17
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Ракета, запущена КНДР в тестовому режимі 16 квітня, вибухнула відразу після запуску
Глава Пентагону Джим Меттіс поінформував президента США Дональда Трампа про невдалий ракетний пуск КНДР.
Відзначається, що Трамп не прокоментував подію.
Раніше в Пентагоні заявили, що ракета, запущена КНДР в тестовому режимі 16 квітня, вибухнула відразу після запуску.
Нагадаємо, 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.
Раніше повідомлялося, що США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.
Влада Північної Кореї заявила, що готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.
Як повідомляв «Главком», КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Пуск був здійснений з об'єкта наземного базування неподалік від Синпо.
Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна.