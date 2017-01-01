Глава Пентагону не розуміє, чому Росія бачить загрозу в НАТО
- Сьогодні, 11:22
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НАТО знаходиться в стратегічному протистоянні з Росією з цілого ряду причин, однак не є загрозою для останньої, - очільник Пентагону
Глава Пентагону Джеймс Меттіс сказав, що він поняття не має, чому Росія вважає НАТО загрозою для себе. За словами міністра, НАТО абсолютно точно не є загрозою, передає CBS.
Меттіс також додав, що НАТО знаходиться в стратегічному протистоянні з Росією з цілого ряду причин, однак не є загрозою для останньої. Також міністр зазначив, що американська адміністрація намагається знайти дипломатичний підхід до Росії, поки Пентагон змушений протистояти їй в кіберзагрозах або бажанні змінювати кордони.
За словами Меттіса, це дуже некомфортна ситуація, і він сподівається, що дипломати «покажуть свою магію» незабаром, щоб вийти з неї.
Як повідомлялось, Меттіс вважає, що війна з Північною Кореєю, якщо вона почнеться, буде «катастрофічною». За його словами, конфлікт в КНДР «ймовірно, був би найгіршим видом боротьби в житті більшості людства».