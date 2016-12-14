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    Глава Пентагону: США і НАТО будуть зміцнювати оборону у відповідь на дії Росії

    • Сьогодні, 20:17
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    <em>Джеймс Маттіс</em>
    Джеймс Маттіс

    Сполучені Штати і НАТО, будучи готовими до співпраці з Росією, водночас мусять захищати себе, - зазначив Маттіс

    США і НАТО готові до діалогу з Росією, але зміцнюють оборону в умовах, коли російська сторона порушує міжнародне право.

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    Про це заявив у своєму виступі на засіданні міністрів оброни країн НАТО глава Пентагону Джеймс Маттіс.

    «Сполучені Штати і НАТО, будучи готовими до співпраці з Росією, водночас мусять захищати себе, якщо Росія вирішила діяти всупереч міжнародному праву», - наголосив міністр оборони США.

    Маттіс також заявив, що Сполучені Штати хочуть зберігати відкритими канали для співпраці з Росією та деескалації напруження.

    «Ми залишаємося відкритими для відновлення співробітництва з Москвою, проте реалістичні у своїх очікуваннях та забезпечуємо нашим дипломатам сильні позиції для переговорів», - наголосив глава Пентагону.

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    Росія США НАТО Міноборони
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