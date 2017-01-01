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    Секретар РНБО розказав, чому не було введено воєнний стан, коли Росія почала наступ на Донбас

    • Сьогодні, 15:20
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    Олександр Турчинов
    Олександр Турчинов

    Потрібно було вибити у Росії аргументи щодо «законного» президента Януковича, а для цього – провести вибори, обрати визнану всім світом владу

    Коли розгорілася війна на Донбасі, було оголошено про антитерористичну операцію, а не воєнний стан, тому що вже почалася президентська виборча кампанія. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, пише «Цензор».

    «Скажу відверто. Були пропозиції у зв'язку з агресією РФ на Донбасі ввести воєнний стан і продовжувати керувати країною необмежений час. Адже доки діє воєнний стан, жодні вибори не проводяться», – пояснив він і додав, що Україні потрібна була легітимна влада, визнана всім світом.

    «Потрібно було вибити у Росії аргументи щодо «законного» президента Януковича. Тому необхідно було терміново провести чесні, прозорі, демократичні президентські вибори. Вибори, результати яких буде визнано всім світом», – сказав він.

    Як раніше повідомлялося, раніше Турчинов також розповів, що коли на півострів прийшли «зелені чоловічки», кримські військові почали масово зраджувати Україну.

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