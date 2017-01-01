Глава СБУ доручив розшукати зниклого координатора «Білого молота»

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Владислав Горанін

У СБУ заперечують причетність до зникнення Владислава Гораніна

Служба безпеки України заявляє про непричетність до викрадення координатора організації «Білий молот» Владислава Гораніна. Про це написала на своїй сторінці у Facebook речник СБУ Олена Гітлянська.

«Служба безпеки України не здійснювала та не здійснює жодних оперативних або слідчих дій стосовно координатора організації «Білий молот» Владислава Гораніна», – повідомила вона.

Гітлянська заявила, що голова СБУ доручив вжити всіх необхідних заходів для розшуку Гораніна.

Нагадаємо, у понеділок нардеп Андрій Лозовий повідомив, що в Києві на перехресті вулиць Васильківської та Стельмаха невідомі викрали громадського активіста, голову радикальної організації «Білий молот» Владислава Гораніна. На офіційній сторінці «Білого молота» у «ВКонтакте» додають, що активіста відвезти у напрямку Голосіївського лісу.