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    Глава СБУ доручив розшукати зниклого координатора «Білого молота»

    • Сьогодні, 14:24
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    Владислав Горанін
    Владислав Горанін

    У СБУ заперечують причетність до зникнення Владислава Гораніна

    Служба безпеки України заявляє про непричетність до викрадення координатора організації «Білий молот» Владислава Гораніна. Про це написала на своїй сторінці у Facebook речник СБУ Олена Гітлянська.

    «Служба безпеки України не здійснювала та не здійснює жодних оперативних або слідчих дій стосовно координатора організації «Білий молот» Владислава Гораніна», – повідомила вона.

    Гітлянська заявила, що голова СБУ доручив вжити всіх необхідних заходів для розшуку Гораніна.

    Нагадаємо, у понеділок нардеп Андрій Лозовий повідомив, що в Києві на перехресті вулиць Васильківської та Стельмаха невідомі викрали громадського активіста, голову радикальної організації «Білий молот» Владислава Гораніна. На офіційній сторінці «Білого молота» у «ВКонтакте» додають, що активіста відвезти у напрямку Голосіївського лісу.

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