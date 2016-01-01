Глава СБУ розповів, коли Росія відпустить журналіста Сущенка

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Роман Сущенко

За словами Грицака, Росія чекає, коли їй це стане політично вигідно

Український журналіст Роман Сущенко є заручником офіційної політики Росії, яка не відпустить його у правовому полі, а чекатиме, коли це стане їй політично вигідно. Таку думку в інтерв'ю «Укрінформу» висловив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«У Романа професійні адвокати, обговорення його долі постійно триває у ЗМІ. З іншого боку, така публічність та увага до справи Романа спокушає російську сторону «грати на нервах», вигадувати нові звинувачення та затягувати процес... Журналіст Роман Сущенко є заручником офіційної політики Росії, яка не відпустить його у правовому полі, а чекатиме, коли їй це стане політично вигідно», – сказав голова СБУ.

За його словами, представники Служби безпеки України беруть активну учать у процесі звільнення заручників, цей процес триває постійно: «На сьогодні ми маємо інформацію про перебування у тюрмах терористів 109 наших хлопців та дівчат, ще 492 людини вважаються зниклими безвісти. Ми готові йти на поступки саме в цьому питанні, аби найшвидше повернути бранців до родин».

Грицак нагадав, що Україна ініціювала обмін 59 підтверджених бойовиками заручників на 228 осіб, які перебувають під слідством, справи щодо яких розглядаються судами або які вже відбувають покарання. СБУ докладатиме максимум зусиль, щоб цей обмін відбувся до різдвяних свят.

Керівник СБУ зауважив, що для того, щоб цей процес розпочався в односторонньому порядку, українська сторона готова передати 15 осіб зі списку терористів уже найближчими днями. «Сподіваюсь, що визволення з полону кілька днів тому нашого десантника – захисника донецького аеропорту Тараса Колодія – є свідченням реальної реанімації процесу обміну», – наголосив Грицак.