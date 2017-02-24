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    Глава уряду Албанії попросив у США захисту від Росії

    • Сьогодні, 15:35
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    Албанський прем’єр запевнив, що без американської підтримки Балкани вже не будуть тим регіоном, де панує мир і співпраця

    Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама закликав Сполучені Штати не забувати про Балкани, адже це може грозити поширенням впливу Російської Федерації на країни півострову.

    Таку думку політик висловив в інтерв’ю британському The Telegraph.

    «Балкани знаходяться в небезпеці потрапляння під російський вплив, якщо адміністрація Трампа ігноруватиме регіон», - йдеться в інтерв’ю.

    Албанський прем’єр запевнив, що без американської підтримки Балкани вже не будуть тим регіоном, де панує мир і співпраця.

    «Росія зацікавлена в розповсюдженні свого впливу, і його багато у цьому регіоні», - заявив Рама.

    Раніше видання The Telegraph опублікувало розслідування, в якому стверджується, що у 2016 році зі схвалення та підтримки Москви змовники в сусідній з Албанією Чорногорії планували путч і вбивство прем'єр-міністра Міло Джукановіча.

    Згідно із The Telegraph, спецслужби Великобританії та США зібрали докази того, що Росія мала відношення до змови «на високому рівні».

    Росія заперечує причетність держструктур до спроби перевороту в Чорногорії.

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