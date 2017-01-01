Глави МЗС Канади та США обговорили українське питання

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Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд за походженням етнічна українка

Зустріч дипломатів відбулася у Вашингтоні

Питання України було порушено під час зустрічі міністрів оборони та МЗС Канади і США цього тижня.

Про це «Укрінформу» розповіли у зовнішньополітичному відомстві Канади.

«Міністри та секретарі обговорили глибоке та суттєве безпекове партнерство між Канадою та США. Під час дискусії виникли також питання NORAD, НАТО, України, Венесуели, Іраку, Сирії та співпраці у боротьбі із ІДІЛ», - повідомили у канадському МЗС.

Окрім цього йшлося про важливість торговельних відносин між Канадою та США.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та міністр оборони Харджит Саджан перебували із дводенним офіційним візитом у Вашингтоні, під час якого зустрілися із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, главою Пентагону Джеймсом Матісом, секретарем із питань торгівлі Вілбуром Росом та керівництвом канадських компаній.