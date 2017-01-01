Главу «Укравтодору» вісім годин допитували у справі про фінансову піраміду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава «Укравтодору» Славомір Новак

Славомір Новак майже вісім годин давав свідчення на засіданні слідчої комісії польського Сейму у справі створення і функціонування фінансової піраміди Amber Gold

Колишній урядовець Польщі та нинішній глава «Укравтодору» Славомір Новак майже вісім годин давав свідчення на засіданні слідчої комісії Сейму у справі створення і функціонування фінансової піраміди Amber Gold у Гданську. Його зізнання як свідка стосувалися нагляду за управлінням цивільної авіації та купівлі парабанком Amber Gold авіаліній OLT Express, повідомляє Польське радіо.

Події, на яких зосереджена увага слідства, здебільшого, відбувалися у 2012-2013 роках. Колишній міністр транспорту пояснював, що про проблеми перевізника довідався із записів Агентства внутрішньої безпеки. Згодом відправив листа до голови управління цивільної авіації з проханням про інформацію стосовно OLT Express та перевірки фінансової ситуації авіалінії.

Після банкрутства OLT Express Новак наказав здійснити контроль за управлінням цивільної авіації і згодом оцінив ставлення тодішніх посадових осіб до справи як безтурботність.

Славомір Новак 2013 року подав справу управління цивільної авіації до прокуратури, але в документах не було конкретних прізвищ, розслідування так і не проводилося.

Колишній міністр наголошував, що під час банкрутств OLT Express i Amber Gold він був зайнятий підготовкою Євро-2012.

Amber Gold – фінансова піраміда, яка функціонувала у Польщі в 2009–2012 роках. Компанія займалася фінансовими операціями, не маючи на це дозволу комісії фінансового нагляду країни. Компанія таким чином ошукала 11 тис. вкладників. У 2012 році власника компанії та його дружину заарештували.

Представники чинної влади вважають, що існування цієї піраміди впродовж трьох років було б неможливим без сприяння попередньої владної коаліції, зокрема екс-глави уряду Дональда Туска та його партійних колег, серед яких був і Новак.

Новак є колишнім політичним соратником Туска по «Громадянській платформі», яка перебувала при владі в Польщі з 2007 по 2015 роки. Упродовж 2011–2013 років він був міністром транспорту, будівництва і морського господарства Польщі. З 2016 року – глава «Укравтодору».