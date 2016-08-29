Відомий актор різко висловився про гастролі російських театрів в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анатолій Гнатюк

Чи можливо, щоб під час Другої світової німецький театр приїхав у Москву?

Ті, хто організовують гастролі російських артистів в Україні і ті, хто ходять на ці вистави, продалися за 30 срібняків, - впевнений актор театру Франка Анатолій Гнатюк.

«Та я не розумію, що російська антреприза, російські артисти тут зараз роблять? Це ж на тверезу голову не натягнеш. Росія веде війну проти України. Як у таких умовах російські актори можуть привозити сюди якусь комедію, посміхатися, геготати? Як люди можуть купувати на них квитки? Там хлопці гинуть на сході! Там матері плачуть! А тут «п’ята колона» працює ніби нічого не сталося», - зазначає актор.

Анатолій Гнатюк порівняв ситуацію із російськими гастролями в Україні із тим, як поводились артисти під час Другої світової війни.

«Чи можливо припустити, щоб під час Другої світової війни німецький театр приїхав на гастролі в Москву? Ні, неможливо! В Україні має бути так само – неможливо!», - відзначає актор.

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