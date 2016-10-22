Актор Анатолій Гнатюк обурений тим, що деякі українські артистки вигадали собі прикриття «мистецтво поза політикою»

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Анатолій Гнатюк

За словами українського актора, артисти не можуть бути поза політикою, так як робота митця – продукувати певну ідею

Артист не може знаходитись поза політикою, - вважає актор Анатолій Гнатюк. Свою думку актор прокоментував у інтерв’ю «Главкому».

«Коли це артисти були поза політикою? Наша робота – продукувати певну ідею в цьому світі. І те, якою буде ця ідея, і є політика. Отож не брешіть, шановні. Це низько, підло, нечесно», - зазначив Анатолій Гнатюк.

За словами актора, сам він негативно ставиться до артистів, які їздять на гастролі у Росію.

«Ну от як можна продавати свою душу, честь і народ? Вони ж тут виросли, вони, образно кажучи, в одній пісочниці гралися з тими дівчатами і хлопцями, які зараз перебувають на передовій під кулями, щодня можуть загинути і гинуть. А в цей час зрадники їдуть за копійчиною в Росію», - прокоментував актор.

Детальніше читайте: Анатолій Гнатюк: Коли це артисти були поза політикою? Не брешіть, панове!