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    Актор Анатолій Гнатюк обурений тим, що деякі українські артистки вигадали собі прикриття «мистецтво поза політикою»

    • Сьогодні, 07:15
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    Анатолій Гнатюк
    Анатолій Гнатюк

    За словами українського актора, артисти не можуть бути поза політикою, так як робота митця – продукувати певну ідею

    Артист не може знаходитись поза політикою, - вважає актор Анатолій Гнатюк. Свою думку актор прокоментував у інтерв’ю «Главкому».

    «Коли це артисти були поза політикою? Наша робота – продукувати певну ідею в цьому світі. І те, якою буде ця ідея, і є політика. Отож не брешіть, шановні. Це низько, підло, нечесно», - зазначив Анатолій Гнатюк.

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    За словами актора, сам він негативно ставиться до артистів, які їздять на гастролі у Росію.

    «Ну от як можна продавати свою душу, честь і народ? Вони ж тут виросли, вони, образно кажучи, в одній пісочниці гралися з тими дівчатами і хлопцями, які зараз перебувають на передовій під кулями, щодня можуть загинути і гинуть. А в цей час зрадники їдуть за копійчиною в Росію», - прокоментував актор.

    Детальніше читайте: Анатолій Гнатюк: Коли це артисти були поза політикою? Не брешіть, панове!

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