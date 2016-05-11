Брат співака Миколи Гнатюка спростував повідомлення ЗМІ про те, що артист виступав з проросійськими заявами

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Анатолій Гнатюк

Анатолій Гнатюк заперечив інформацію про те, що його брат був у Росії після початку російсько-української війни

Актор Анатолій Гнатюк у інтерв’ю «Главкому» заперечив інформацію про те, що його брат – співак Микола Гнатюк – був на гастролях у Росії після початку російської агресії на Донбасі та виступав із проросійськими заявами.

«Після початку Майдану мій брат, український співак Микола Гнатюк, не те, що не їздить на концерти туди, а й узагалі не перетинає кордону з Росією. Принципово. Він жодної години не був на території Росії з того дня, як почався Майдан», – зазначив Анатолій Гнатюк.

За словами Гнатюка, інформація, яку у серпні 2015 року масово цитували ЗМІ, – спроба російських медіа дискредитувати співака в Україні.

«Дійсно, в інтернеті з’являлась інформація про те, що він нібито їхав на машині з Росії, що проїжджав Ростов чи якесь інше місто, про родичів на Сумщині чи щось таке, я вже детально все це не пам’ятаю. Але це фейк! По-перше, він не вміє, в принципі, водити машину, в нього немає прав. По-друге, у нас усі родичі – на Хмельниччині. Це була просто спроба його підставити. Ну, росіяни це вміють робити. Мій брат спростовував цю інформацію на особистому сайті, але вона не розійшлася так активно по ЗМІ», – розповів Анатолій Гнатюк.

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