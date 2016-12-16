«Годинник судного дня» перевели вперед через Путіна та Трампа

Найближче до катастрофи світ був з 1953 до 1960 років

Ядерне озброєння в руках Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, неоднозначність у діях Трампа, загроза екологічного лиха «пересунули» на 30 секунд вперед так званий «годинник судного дня».

Тепер «годинник» показує 23:57:30, тож до «катастрофи» залишилося лише 2,5 хвилини.

Цей годинник вперше з’явився у 1947 році та спочатку використовувався для визначення загрози ядерної війни. Кожен раз, як в світі відбувалися значні зміни в геополітичній ситуації, стрілки «годинника» переводили вперед чи назад. Найближче до катастрофи світ був з 1953 до 1960 років. Саме в цей час СРСР випробував водневу бомбу, і до «кінця світу» залишалося 2 хвилини.

Після розвалу Радянського Союзу у 1991 році і до 1995 року світ опинився на доволі безпечній відстані до апокаліпсису – 17 хвилин.