Голландські безхатченки будуть отримувати милостиню з банківських карт

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Зростання популярності безготівкових платежів зробив життя бездомних важче

У рекламному агентстві N = 5 з Нідерландів розробили куртки для бездомних з вбудованими платіжними терміналами. Вони дозволять жителям Амстердама подавати милостиню з безконтактних банківських карт.

Про це повідомляє видання Stock News.

Розробники вважають, що зростання популярності безготівкових платежів зробив життя бездомних важче. Оскільки перехожі часто не мають при собі готівки, заробити жебрацтвом стало майже неможливо. Куртка з вбудованим платіжним терміналом вирішує цю проблему. Щоб пожертвувати 1 євро, досить на кілька секунд піднести до грудей її володаря безконтактну банківську карту. Зібрані гроші йдуть на рахунок центру допомоги бездомним.

Передбачається, що його співробітники простежать за розумною витрачанням коштів і не дозволять спустити весь заробіток на алкоголь або наркотики. Агентство виготовило кілька прототипів куртки і роздав їх амстердамським бездомним. Якщо випробування завершаться успішно, то проект може бути розширений.