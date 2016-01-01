Голосування за бюджет можуть перенести на четвер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голосування за проект бюджету

«Народний фронт» і БПП готові голосувати за проект бюджету у другому читанні

Верховна Рада України може перенести голосування проекту Державного бюджету на 2017 рік на четвер, попри домовленості ухвалити його сьогодні. Про це сказав у кулуарах парламенту народний депутат від БПП Мустафа Найєм.

«Багато чого було зроблено (у плані домовленостей щодо голосування за проект Держбюджету-2017. – Ред.) до цього вечора. Зрештою, це було результатом того, що пан Данилюк (міністр фінансів Олександр Данилюк. - Ред.) сказав, що бюджет має бути прийнятий сьогодні. Але я думаю, що це все ж таки намагання зберегти ще один про запас. Якщо сьогодні ми не приймемо, щоб були ще одні консультації і в четвер точно приймуть», - сказав нардеп, якого цитує УНН.

Найєм також зазначив, що «Народний фронт» і БПП готові голосувати за проект бюджету у другому читанні.