Голова Балаклійської РДА назвав кількість пошкоджених будинків

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Внаслідок вибухів у Балаклеїї було зруйновано і пошкоджено 392 об'єкти

Внаслідок вибухів на військовому складі у Балаклії Харківської області пошкоджено 117 багатоквартирних та 288 приватних будинків.

Про це повідомив голова Балаклійської РДА Степан Масельський, передає прес-служба Харківської облдержадміністрації.

«Внаслідок надзвичайної ситуації було зруйновано і пошкоджено 392 об'єкти. У багатоквартирному житловому фонді пошкоджено 117 будинків, з яких 4 підлягають знесенню. У приватному секторі найбільше пошкоджено 228 будинків, 2 зруйновано. Пошкоджено 14 об'єктів соціальної сфери, з них 8 навчальних закладів, 4 заклади культури, 1 заклад охорони здоров'я та 1 установа спорту», — сказав Масельський.

Він також зазначив, що для відмовлення пошкоджених будівель виділено 100 млн грн державного бюджету, 10 — з обласного, 2 — з районного.

У свою чергу в ДСНС повідомили, що у 100-метровій зоні арсеналу 31 га території розчищені від вибухових предметів. Залишилось 15 га — це найбільш важкодоступні місця (лісосмуги та болотиста місцевість).

До 18 травня роботи з розчищення територій від вибухівки мають завершитися.