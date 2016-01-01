Голова Держкомтелерадіо: У бюджеті 2017 не вистачає 300 млн грн на суспільне мовлення

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Наливайко зазначив, що Кабмін може внести пропозиції про дофінансування суспільного мовлення

У державному бюджеті України не вистачає 300 млн грн на суспільне мовлення, порівняно з тією сумою, яка була вказана у законі «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

Про це заявив голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко в ефірі Громадського.

«В бюджеті закладено на підтримку суспільного мовника 970 млн грн, в інфографіці ми бачили приблизну суму 1,3 млн гривень. А точніше — 1,28 млн грн. Нам не вистачає приблизно 300 млн гривень», — сказав він.

Наливайко також зазначив, що Кабмін може внести пропозиції про дофінансування суспільного мовлення.

«Друга стаття бюджету про суспільне мовлення — фінансування Євробачення. Там сума 432 млн грн. У бюджеті, у прикінцевій частині прописано, що у другому півріччі при виконанні певних показників бюджету, Кабінет міністрів має внести пропозиції про дофінансування. От мова про ті 300 млн, яка йде про дофінансування», — сказав він.

Також він додав, що у Євробаченні є і витратна частина, і дохідна частина. Він заявив про очікування, що приблизно 7 млн євро буде дохідною частиною. Він додав, що також є фінансування Києва для проведення Євробачення, це — приблизно 150 млн грн.

«В сумі, якщо перерахувати, ми виходимо на те, що ці кошти будуть отримані суспільним мовником, і не обов'язково це бюджетні», — сказав Наливайко.