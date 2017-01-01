Голова Фонду держмайна Білоус: «Турбоатом» у нинішньому стані можуть купити, щоб вивести з гри

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Ігор Білоус зазначив, що якщо «Турбоатом» продавати в нинішньому стані, його куплять лідери ринку, заплатять $500 млн і зупинять завод

Харківський «Турбоатом» включено до приватизаційного переліку на 2017 рік із позначкою про додаткове вивчення питання. Серед іншого розглядається варіант укрупнення підприємства і нарощування його капіталізації, повідомив в інтерв’ю журналу «Бізнес» голова Фонду держмайна України Ігор Білоус.

За словами голови ФДМУ, «Турбоатом» – одне з небагатьох підприємств машинобудівельного комплексу, яке покращує показники. Водночас інше державне підприємство – харківський «Електроважмаш», розташований буквально по сусідству, – демонструє збитки.

«Турбоатом» працює без кредитів, забезпечує 4-5 тис. робочих місць із середньою зарплатою 9-10 тис. грн, є експортні контракти, мільярд гривень сплачено в бюджет. «Електроважмаш» потенційно перебуває у кращому стані – номенклатура продукції більша, можна диверсифікувати діяльність. Але насправді в підприємства мільярдні борги, воно без замовлень, зарплати мінімальні», – розповів Ігор Білоус в інтерв’ю.

Підприємства перебувають в одній технологічній лінійці, оскільки «Електроважмаш» виробляє генератори для турбін «Турбоатома». Тому серед низки варіантів розглядається питання передання комплексу з виробництва генераторів «Енергоатому». «Таким чином буде створено підприємство, яке зможе на рівних конкурувати з тими ж Alstom і Siemens», – заявив голова ФДМУ.

Ігор Білоус зазначив, що якщо «Турбоатом» продавати в нинішньому стані, його куплять лідери ринку, заплатять $500 млн і зупинять завод. «Турбоатом» є сервісним агентом з обслуговування турбін на Євроазійському ринку (СНД, Іран, Ірак, Індія, Пакистан тощо). Вивівши «Турбоатом» з гри, покупець отримає можливість поставок на цей ринок власних турбін та їхнього обслуговування», – пояснив він.

«Тому я виступаю за те, щоб спочатку додатково «упакувати» завод і підвищити його капіталізацію. Потім розмістити 25% акцій на тій самій Варшавській біржі. У підсумку за державою можна залишити блокуючий пакет, а решту акцій «розсіяти» між різними акціонерами. Таким чином буде збережено завод, робочі місця і ринок збуту», – заявив Ігор Білоус.